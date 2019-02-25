МРСК Сибири рассматривает возможность аренды "Алтайкрайэнерго"

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. ПАО "МРСК Сибири" (входит в состав ПАО "Россети") рассматривает возможность взять под управление компанию "Алтайкрайэнерго", или взять ее в аренду. При этом МРСК не заинтересована в приобретении активов организации, сообщил в понедельник ТАСС гендиректор компании Виталий Иванов.

"Нам не интересна покупка "Алтайкрайэнерго", но мы сегодня говорим: давайте мы попробуем взять в управление этот актив, чтобы он остался в собственности краевого правительства, если мы покажемся вам неэффективными управленцами - расторгайте с нами договор. <…> Этот актив мы могли бы взять в аренду, в доверительное управление, взять в единоличное исполнительное управление. Если регион захочет, чтобы мы его купили, мы готовы рассмотреть эту покупку", - сказал Иванов.

По словам гендиректора "МРСК Сибири" компания ранее обратилась в правительство Алтайского края с просьбой войти в состав совета директоров "Алтайкрайэнерго" и правительство поддержало эту инициативу. Иванов отметил, что таким образом "МРСК Сибири" сможет внести свои идеи по управлению и ввести единые стандарты в цифровизацию сетевого комплекса в крае.

"Если мы заходим на цифровизацию сетевого комплекса, мы не можем заходить на 30 или 50% территории. Нам нужно всем территориальным сетевым организациям предлагать свои принципы. <…> Я не думаю, что ряд небольших ТСО способен разработать стандарт по цифровизации. <…> Мы разговаривали с Виктором Томенко [губернатором края], - он нас в этом полностью поддерживает", - пояснил Иванов.

По данным администрации региона, ОАО "Алтайкрайэнерго" обеспечивает энергоснабжение более чем 320 тыс. потребителей в 81 населенном пункте, обслуживает более 8 тыс. км. коммунальных электрических сетей и более 6 тыс. подстанций в Алтайском крае. Удаление некоторых сетевых участков от ближайших городов достигает 200 км. Более половины электроэнергии потребляется населением, бюджетными организациями и предприятиями ЖКХ - почти 30%.

"МРСК Сибири" - дочернее общество ПАО "Россети", действует на территории девяти регионов Сибири. "Россети" - одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. Контролирующий акционер - государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.