Лидер Республики Корея призвал советников быть готовыми к открытию экономики КНДР

СЕУЛ, 25 февраля. /ТАСС/. Республика Корея должна быть готова к открытию экономики КНДР и принять в ее освоении активное участие. Об этом заявил в понедельник президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в Сеуле в ходе совещания со своими помощниками, сообщает пресс-служба Голубого дома.

"Если Север откроет свою экономику, соседние страны, международные организации и мировой капитал помогут ее развитию. Мы не должны утратить инициативу в этом процессе", - подчеркнул Мун Чжэ Ин, говоря о возможных итогах второго саммита лидеров КНДР и США, который пройдет в Ханое 27-28 февраля.

Президент отметил, что союз США и Республики Корея, межкорейские связи и отношения Пхеньяна с Вашингтоном в последнее время стремительно укрепляются. "В качестве главного игрока на Корейском полуострове Сеул должен прилагать максимум усилий для того, чтобы межкорейские отношения и отношения между США и КНДР и далее позитивно развивались, и в итоге вывели всех участников на путь к денуклеаризации, прочному миру и процветанию", - заявил Мун Чжэ Ин.

Первый в истории саммит президента США и лидера КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

От второго саммита лидеров США и КНДР, который запланирован в Ханое на 27-28 февраля, ожидают более определенных договоренностей о конкретных шагах двух стран по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.