Власти Приморья предложат правительству России варианты стимулирования судоремонта в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 25 февраля. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко намерен внести ряд предложений по стимулированию судоремонта отечественных судов в Дальневосточном федеральном округе на правительственной комиссии. Об этом он сообщил журналистам в понедельник в ходе визита на судостроительный комплекс "Звезда".

"Для нас очень важно, чтобы была загрузка тех мощностей судоремонтных заводов, которые сегодня имеются в крае. Будем выходить на правительство Российской Федерации, согласовали свою позицию с военно-промышленной комиссией, с Юрием Ивановичем [Борисовым, вице-премьером правительства РФ], что необходимо возвращать судоремонт на приморские заводы и в целом на дальневосточные. Это будут или добавочные квоты, или еще иные формы, мы это рассмотрим на правительственной комиссии", - сказал Кожемяко.

Возродить судоремонт на Приморских верфях Олег Кожемяко обещал будучи кандидатом в губернаторы на выборах в Приморье. Тогда он говорил о необходимости оказать поддержку существующим предприятиям, которые "создают прибавочный продукт, налоговую базу".

Судостроительный комплекс "Звезда" (ООО "ССК "Звезда") - строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края. Проект реализуется консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и АО "Газпромбанк". Базой для новой верфи стал Дальневосточный завод (ДВЗ) "Звезда". Хотя производство пока находится в процессе строительства, ряд его мощностей уже запущен в эксплуатацию.

Верфь будет выпускать крупнотоннажные суда, морскую технику и оборудование для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья. Это, в частности, танкеры водоизмещением до 350 тыс. т, газовозы емкостью до 250 тыс. куб. м, суда ледового класса, специальные суда спусковым весом до 29 тыс. т, элементы морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа.