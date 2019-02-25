Площадь калужских фруктово-ягодных садов в 2019 году увеличится в два раза

КАЛУГА, 25 февраля. /ТАСС/. Площадь многолетних плодово-ягодных насаждений в Калужской области в 2019 году планируется увеличить вдвое и довести до 2 тыс. га. Об этом журналистам в понедельник сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

"За последние два года площадь многолетних плодово-ягодных насаждений в сельскохозяйственных организациях Калужской области увеличилась более чем на 35%, а в 2019 году увеличится в два раза и составит около 2 тыс. га", - говорится в сообщении.

Сады Калужской области в 2019 году прирастут на 419 га. Компании "Зеленые линии - Калуга" и "АгроПром" планируют открыть заводы по переработке плодово-ягодной продукции и плодохранилища, отметили в минсельхозе региона.

Больше всего садов сконцентрировано в Людиновском районе - там за последние семь лет восстановили почти 300 га, построили питомник, а в 2018 году заложили интенсивный сад на площади 57,9 га. В минсельхозе Калужской области подчеркнули, что в основном в регионе сажают яблони, вишни и груши, однако в Хвастовичском районе с 2015 года на площади в 6 га выращивают малину, которая поставляется как на калужский рынок, так и в соседние регионы.