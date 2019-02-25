S&P улучшило прогноз по рейтингам "Фосагро" до "стабильного"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам "Фосагро" в иностранной и национальной валютах до "стабильного" с "негативного". Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Сами рейтинги подтверждены на уровне "ВВВ-".

"Пересмотр прогноза отражает рост цен на промышленные удобрения после длительного периода низких цен. Мы ожидаем, что более высокие цены поддержат операционную деятельность "Фосагро" и финансовые результаты", - указывают эксперты агентства.

"Фосагро" занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Основным владельцем компании является структура зампредседателя совета директоров "Фосагро" Андрея Гурьева - старшего и членов его семьи, их доля в уставном капитале - 48,48% акций. Еще 19,35% контролирует ректор Горного института в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко. В свободном обращении находятся около 25,87% акций, в репо заложено 2,117% уставного капитала компании. Акции "Фосагро" котируются на Лондонской и Московской биржах.