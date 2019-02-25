Резидент ТОР в Приморском крае построит гостиницу за 600 млн рублей

ТАСС, 25 февраля. Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Большой камень" в Приморском крае приступил к строительству четырехзвездочной гостиницы за 600 млн рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ.

"Компания "Отель Прайд" провела церемонию закладки первого камня в основание гостиничного комплекса в ТОР... Проект стоимостью около 600 млн рублей реализуется по соглашению с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ). Действующий объект обеспечит создание 87 рабочих мест", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, гостиница будет состоять из 152 номеров, рассчитанных на размещение 211 гостей, гостевых домов и необходимой для четырехзвездочного отеля инфраструктуры: двух ресторанов, баров, SPA, конференц-залов. Ввод гостиницы в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2020 года.

"В первую очередь КРДВ помогла нам в быстром получении земельного участка. Кроме того, статус резидента ТОР позволит нам пользоваться налоговыми льготами, а также даст возможность привлекать иностранных рабочих без квоты", - приводит пресс-служба слова гендиректора компании "Отель Прайд" Антона Левмана.

В Приморье созданы четыре территории опережающего развития "Надеждинская", "Михайловский", "Большой Камень" и "Нефтехимический". Сейчас деятельность в качестве резидентов ТОР в крае осуществляют около 70 компаний. Общий объем планируемых инвестиций превышает 900 млрд рублей. В целом компании намерены трудоустроить более 18 тыс. человек.