Медведев подписал распоряжение о передаче ПАО "Массандра" в госсобственность Крыма

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Объединение "Массандра" будет передано от Управления делами президента РФ в госсобственность Республики Крым. Соответствующее распоряжение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева от 22 февраля опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение Управления делами президента Российской Федерации о передаче в государственную собственность Республики Крым федерального государственного унитарного предприятия "Производственно-аграрное объединение "Массандра" Управления делами президента Российской Федерации как имущественного комплекса", - говорится в документе.

Винзавод "Массандра", основанный более 120 лет назад князем Львом Голицыным, является одним из крупнейших в России предприятий по выращиванию винограда и производству виноградных вин. В хозяйстве "Массандры" насчитывается около 4 тыс. га виноградников.