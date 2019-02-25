Наибольший объем автоплатежей за ЖКХ в 2018 году зафиксировали в регионах ЮФО и СКФО

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Наибольший объем автоплатежей по услугам ЖКХ в 2018 году зафиксирован в нескольких регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Речь идет о Краснодарском крае, Ростовской области и Ставропольском крае. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка России.

При этом отмечается, что за прошлый год через услугу банка "Автоплатеж ЖКХ" совершено более 4,5 млн коммунальных платежей на сумму около 3,7 млрд рублей, что на 25% больше, чем в 2017 году. "Наибольший объем платежей в 2018 году был зафиксирован в Ростовской области - 1 696 млрд рублей, Краснодарском крае - 1 126 млрд рублей, на Ставрополье - 752 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

По данным банка, регионами с наибольшей динамикой роста платежей в размере более 50%, по сравнению с 2017 годом стали Адыгея - 39 млн рублей, Калмыкия - 35 млн рублей, Северная Осетия - 32 млн рублей. "В Кабардино-Балкарии объем автоплатежей в прошлом году достигли 17 млн рублей, в Дагестане - 16 млн рублей, в Карачаево-Черкессии -13 млн рублей. В Чечне и Ингушетии в 2018 году объем автоплатежей не превысил - 5 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

Сервис автоплатежей по услугам ЖКХ доступен всем владельцам банковских карт Сбербанка с подключенным мобильным банком. Автоплатеж позволяет регулярно и своевременно вносить квартплату без посещения офиса банка и банкомата, пояснили в пресс-службе.