Нижегородская область планирует увеличить экспорт сельхозпродукции в 2,2 раза к 2024 году

ТАСС, 25 февраля. Власти Нижегородской области планируют увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в 2,2 раза - до $492 млн к 2024 году. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой правительства региона.

"Минсельхоз разработал паспорт регионального проекта "Экспорт продукции АПК Нижегородской области". Региональный проект предусматривает увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса региона в 2,2 раза - с $226 млн в 2017 году до $492 млн к 2024 году", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По словам Никитина, соглашение по реализации проекта будет подписано с Минсельхозом РФ в ближайшее время. "Я дал поручение региональному минсельхозу вместе с предприятиями проработать конкретные планы по расширению ассортимента экспортной продукции и росту объемов поставок за рубеж. Конечно, в приоритете для нижегородского агропромышленного комплекса - работа на внутренний рынок, для нижегородцев. Экспорт надо развивать за счет расширения объемов производства", - отметил губернатор.

По итогам 2018 года, более 40 предприятий АПК Нижегородской области экспортируют свою продукцию - картофель, овощи, макаронные изделия, яйца, мясные полуфабрикаты, кондитерские изделия.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область планирует удвоить несырьевой неэнергетический экспорт до 6 млрд рублей к 2024 году.