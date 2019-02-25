Недостроенный к ЧМ отель Hyatt в Ростове-на-Дону введут в строй в 2020 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 февраля. /ТАСС/. Пятизвездочный конгресс-отель Hyatt Regency Don-Plaza-Rostov в Ростове-на-Дону, ранее исключенный из программы подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, достроят в 2020 году. Его стоимость выросла на 2 млрд рублей и составит минимум 6,8 млрд рублей, сообщил в понедельник на заседании совета по инвестициям при губернаторе Ростовской области министр экономического развития региона Максим Папушенко.

Ранее сообщалось, что комплекс планируют достроить к середине 2019 года. Проект включает в себя строительство гостиницы, апартаментов и торговой части.

"По информации собственника и управляющей компании ГК "Агроком" проект планируется к завершению в 2020 году. Буквально сегодня сверяли все цифры, даты, заключен новый контракт с подрядчиком. Это один подрядчик сербский, с 1 апреля он планирует приступить к работам <…> [Освоенный] объем инвестиций - 4,8 млрд рублей, первоначально была заявлена стоимость 5,7 млрд рублей, но уже сегодня инвестор говорит о том, что к 4,8 млрд будет добавлено как минимум 2 млрд рублей", - сказал Папушенко, отметив, что итоговая стоимость будет не меньше 6,8 млрд рублей.

Пятизвездочный Hyatt Regency Rostov Don-Plaza входил в программу подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Во время проведения игр чемпионата в отеле планировалось разместить представителей оргкомитета FIFA. Позже объект заменили на гостиницу Radisson Blu Ростов.

Отель строится с 2010 года, в 2016 году проект был заморожен из-за недостатка финансирования, застройщик ООО "МКЦ-Росевродевелопмент" искал инвесторов для завершения строительства. Позже в проект вошла ООО "Группа Агроком" Ивана Саввиди. Компания планировала вложить от 7,5 до 8 млрд рублей.