Bloomberg: американские экономисты предрекают рецессию в США в ближайшие пару лет

ТАСС, 25 февраля. Многие американские экономисты полагают, что США столкнутся с рецессией не позднее 2021 года. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg , ссылаясь на результаты опроса, проведенного Национальной ассоциацией экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE) 30 января - 8 февраля с участием 300 экспертов.

"10% [экономистов] предрекают начало рецессии в этом году, 42% - в следующем году, в то время как 25% - в 2021 году", - отмечает агентство, добавляя, что остальные участники исследования либо ожидают экономический спад в США после 2021 года, либо воздержались от прогнозов.

У большинства респондентов обеспокоенность вызывает торговая политика президента Дональда Трампа. 36% из них считают, что существующие тарифы, если они останутся на нынешнем уровне, приведут к снижению ВВП в 2019 году на 25 базисных пункта, 26% предполагают, что на 50 пунктов, 15% - более чем на 50 пунктов. ВВП страны на данный момент оценивается примерно в $19,5 трлн.

Кроме того, экономисты прогнозируют, что тарифная политика администрации Трампа приведет к всплеску инфляции в стране уже в текущем году, указал Bloomberg.