Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,2-0,3%

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов в понедельник выросли. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,24% - до 2494,63 пункта, индекс РТС вырос на 0,26%, до 1201,57 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:00 мск вырос на 0,01%, до 65,4 рубля, курс евро поднялся на 0,16%, до 74,2 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,57% - до $65,89 за баррель.

"Позитивные сдвиги в переговорах между Китаем и США благоприятно повлияли на восприятие рисковых активов, что также сказывается на укреплении рубля. Кроме внешних факторов, поддержку российской валюте также обеспечивают сильные показатели текущего счета и налоговый период, в течение которого продажи валюты экспортерами для выплат налогов обычно увеличиваются", - комментирует руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью "Сбербанк Управление Активами" Ренат Малин. По его словам, данные факторы продолжат влиять на рубль на неделе, что позволит паре доллар/рубль выйти в диапазон 64-65 рублей за доллар.

"Во вторник российские фондовые индексы могут снизиться после сегодняшнего роста на фоне негативной рыночной конъюнктуры, в том числе на фоне падения мировых цен на нефть. Индекс Мосбиржи может дойти до диапазона 2450-2470 пунктов, РТС - 1170-1190 пунктов", - комментирует партнер агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

"Индексы Мосбиржи и РТС смогут прибавить завтра около 1%. Ожидаемый диапазон для курса доллара США на следующий день 65-66 рублей за доллар", - прогнозирует аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова.