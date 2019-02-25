Кабмин и "Газпром" согласовали корреляцию тарифа на транспорт газа с затратами компании

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство и "Газпром" достигли консенсуса по первой части эталонного тарифообразования на транспорт газа для независимых компаний. Сторонам удалось договориться о корреляции тарифа и текущих затратах компании. Об этом журналистам сообщил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин.

"По транспортировке газа - первый цикл обсуждения в правительстве по подготовке эталонного механизма определения базового тарифа состоялся, достигнут консенсус всех участников этого заседания в вопросах, связанных с тем, каким образом методики ценообразования связаны с текущими затратами, каким образом их оптимизировать. Здесь подход у всех ведомств и организаций - и "Газпрома", и независимых [компаний] - совпадает", - сказал он.

Голомолзин добавил, что сейчас продолжается дискуссия по второй части решения в установке тарифов на транспортировку газа, связанной с инвестициями и развитием "Газпрома".

При этом Голомолзин не стал прогнозировать, произойдет ли индексация тарифа в этом году. "Вопрос открытый", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли произойти индексация тарифов с 1 июля.

В 2016 году правление ФАС так и не смогло принять решения об индексации тарифа на прокачку газа и ведомство отложило его повышение на 2017 год, однако и в 2017 году правление ФАС не смогло принять решение. Ведомство настаивает на применении эталонного подхода в тарифообразовании, для этого правительство разрабатывает механизм, который будет учитывать текущие затраты "Газпрома" и инвестпрограмму.