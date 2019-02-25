Экспертный совет выступил за безвозмездных доступ операторов в многоквартирные дома

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Экспертный совет по вопросам связи выступает за безвозмездный доступ операторов в многоквартирные дома для установки технического оборудования. Об этом журналистам сообщил член экспертного совета, замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

В среду экспертный совет обсуждал законопроект о внесении изменений в закон "О связи", регламентирующих порядок доступа операторов к установке технических средств в многоквартирных домах. Законопроект направлен на создание недискриминационных условий доступа всех операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов.

"У нас нет концептуальных разногласий по этому законопроекту, нет разногласий и по деталям этого законопроекта за исключением одной, но существенной, - сказал Голомолзин. - Она касается вопросов возмездности, вопросов, связанных с предоставлением доступа операторам связи. Экспертный совет высказался за то, что это должно быть осуществлено в рамках безвозмездных действий".

Участие в заседании экспертного совета приняли и представители операторов.

Голомолзин отметил, что в ближайшие несколько дней ФАС представит свою позицию Минкомсвязи, которая ответственна за сбор отзывов на законопроект. Правительство должно представить свой отзыв до 7 марта.