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Медведев поручил сократить число оснований госзакупок у единственного поставщика

Соответствующее поручение кабмину было "очень жестким", отметил первый вице-премьер Антон Силуанов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству принять меры к резкому сокращению оснований для проведения государственных закупок у единственного поставщика. Об этом сообщил в понедельник первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия-24".

"Председатель правительства дал недавно очень жесткое поручение правительству о том, чтобы снизить количество, резко причем сократить, количество оснований закупок у единственного поставщика", - сказал он.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичСилуанов, Антон ГермановичРоссия
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