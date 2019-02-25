Медведев поручил сократить число оснований госзакупок у единственного поставщика

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству принять меры к резкому сокращению оснований для проведения государственных закупок у единственного поставщика. Об этом сообщил в понедельник первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия-24".

"Председатель правительства дал недавно очень жесткое поручение правительству о том, чтобы снизить количество, резко причем сократить, количество оснований закупок у единственного поставщика", - сказал он.