Экспорт сельхозпродукции рязанских предприятий увеличится в 3,6 раза к 2024 году

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Рязанской области прогнозирует рост экспорта сельхозпродукции предприятий региона в 3,6 раза к 2024 году, сообщается в понедельник на сайте правительства региона по итогам встречи губернатора Николая Любимова и министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

"К 2024 году объем экспорта продукции АПК из Рязанской области должен составить $94,1 млн, что в 3,6 раза больше, чем по итогам прошлого года. Ожидается, что главным драйвером роста станет масложировая продукция, поставки которой вырастут до $54,6 млн, а также продукция пищевой и перерабатывающей промышленности - $15,5 млн к 2024 году", - говорится в сообщении.

По словам главы региона, сейчас также экспортируются шоколадные изделия и полуфабрикаты для кондитерского производства, рыбные консервы, чай, плавленые сыры и другие товары. Основными покупателями рязанской сельхозпродукции являются Латвия, Белоруссия и Польша. Кроме того, регион заинтересован в поставках молочных продуктов и пшеничной муки в Китай.

Рязанская область планирует развивать экспорт в том числе, за счет реализации крупных инвестиционных проектов. Сегодня 324 проекта в сфере АПК получают государственную поддержку на сумму 7,46 млрд рублей.