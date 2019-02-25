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Цена нефти Brent упала более чем на 3% на торгах в Лондоне

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $65 15 февраля

ТАСС, 25 февраля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник опустилась на 3,32% по состоянию на 22:15 мск, до $64,89 за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $65 за баррель 15 февраля.

Цена фьючерса на нефть марки WTI опустилась на 2,92%, до $55,59 за баррель.

На фоне снижения котировок нефти курс доллара к рублю на Московской бирже поднялся на 0,15%, до 65,49 рубля, курс евро - на 0,4%, до 74,39 рубля.

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