Великобритания сохранит тарифы ЕС на российские сталь и чугун после Brexit

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Великобритания после Brexit продолжит применять действующие сейчас в Евросоюзе тарифы на российскую стальную и чугунную продукцию. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник министерством внешней торговли Соединенного Королевства.

В ведомстве подчеркнули, что британский бизнес "по-прежнему будет защищен от дешевого импорта", который, с точки зрения ЕС, имеет необоснованные торговые преимущества, в том числе "стальной и чугунной продукции из Белоруссии, Бразилии, Китая, Ирана, России и США".

Часть применяемых сейчас ЕС защитных торговых мер будет отменена Лондоном после Brexit как имеющая пренебрежимо малое значение для британского бизнеса. При этом снижение цен должно будет пойти на пользу потребителям. Будут упразднены тарифы на некоторые продовольственные продукты, а также производимое в Китае стекло для солнечных панелей.

Изменения вступят в силу с конца 2020 года (после истечения переходного периода после Brexit), либо уже с 29 марта, если Соединенное Королевство покинет ЕС без сделки с Брюсселем об условиях дальнейшего сотрудничества сторон.