Американский банк намерен отказаться от бренда Merrill Lynch

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Американский банк Bank of America намерен переименовать ряд своих подразделений, по большей части отказавшись от известного в США бренда Merrill Lynch. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте финансового института.

Как следует из документа, указанные структуры, главным образом специализирующиеся на управлении инвестициями, будут называться просто Merrill. Представители банка отметили, что первый этап в процессе ребрендинга был начат в ноябре 2018 года, второй - в текущем месяце.

Глава Bank of America Брайан Мойнахен в интервью газете The Wall Street Journal отметил, что главная цель данного шага состоит в том, чтобы "сплотить компанию".

Bank of America приобрел инвестиционный банк Merrill Lynch в 2008 году во время финансового кризиса. Финансовая компания, получившая впоследствии название Merrill Lynch, была основана Чарльзом Мерриллом в 1914 году, позже его деловым партнером стал Эдмунд Линч. Название компании с годами не раз менялись, однако с 1915 года в него входили фамилии Меррилл и Линч.

Bank of America - американский финансовый конгломерат, являющийся крупнейшим банковским холдингом в США по числу активов. Помимо США банк имеет представительства в десятках стран мира. Оборот конгломерата со штаб-квартирой в Шарлотте (штат Северная Каролина) за 2017 год составил более $87 млрд.