Россия заняла 22-е место в рейтинге стран, готовых к внедрению беспилотного транспорта

Как сообщает газета "Коммерсантъ", по сравнению с предыдущим рейтингом, вышедшим в январе 2018 года, Россия потеряла четыре позиции.

По словам руководителя практики по работе с инфраструктурными и транспортными предприятиями KPMG в России и СНГ Алексея Романенко, потеря позиций Россией связана с тем, что в этом году в рейтинг включены Норвегия, Чехия, Израиль, Финляндия и Венгрия, в которых также на государственном уровне реализуются масштабные проекты по поддержке автономного транспорта. "В России предпринимаются шаги как на законодательном уровне, так и на уровне отдельных компаний [например, "Яндекса"], но для перевода пилотной технологии в коммерческую эксплуатацию необходимы гораздо более масштабные инвестиции, изменения законодательства, активная международная кооперация", - указывает он.

Участники рынка с оценками не согласны.

Исследование KPMG базируется на оценке политики и законодательства, технологий и инноваций, развитии инфраструктуры и уровне принятия беспилотных автомобилей потребителями. В пятерку лидеров рейтинга вошли: Нидерланды, Сингапур, Норвегия, США и Швеция.