Аксенов: Крым полностью обеспечен водой для хозяйственно-питьевых нужд

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Крым, испытавший серьезные проблемы с водоснабжением после его перекрытия со стороны Украины, в настоящий момент полностью обеспечен водой для хозяйственно-питьевых нужд. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов во время отчетного доклада на заседании Госсовета Крыма.

Крым испытывает проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу. Ранее премьер РФ Дмитрий Медведев поручал властям Крыма и ученым РАН разработать способы решения проблем с водоснабжением Крыма.

"Водная блокада Крыма не привела к тем катастрофическим результатам, на которые рассчитывали наши враги. Потребности населения и гостей полуострова в воде для хозяйственно-питьевых нужд полностью обеспечены", - сказал Аксенов.

В тоже время Аксенов отметил, что в наиболее сложной ситуации из-за водной блокады оказались восточные и северные регионы полуострова. На севере Крыма проблемы возникали в Джанкойском, Красноперекопском районах и городе Армянск, где наблюдается засоление подземных вод.

Важным шагом в преодолении последствий действий Украины он назвал строительство в 2014 году гидротехнического сооружения по переброске воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ в Северо-Крымский канал с дальнейшей подачей в наливные водохранилища Восточного Крыма. За пять лет в водохранилища региона подано более 173 млн кубометров воды. В 2016 году выполнены работы по строительству Нежинского, Просторненского, Новогригорьевского водозаборов, что позволило обеспечить питьевой водой около 200 тысяч жителей Восточного Крыма по временной схеме, которая эксплуатируется до настоящего времени. Строительство тракта водоподачи от перечисленных водозаборов будет завершено к 2022 году; Феодосия, Судак, Керчь, а также населенные пункты Ленинского района будут в полном объеме обеспечены качественной питьевой водой.

В рамках реализации первоочередных мероприятий по обеспечению водоснабжения в 30 населенных пунктах республики пробурено, отремонтировано и обустроено 30 скважин. Это обеспечило бесперебойную подачу воды в объеме 15 тысяч кубов в сутки для почти 42 тысяч человек. В ряде крымских сел, в которых на протяжении 15-20 лет вода подавалась по часам, налажено круглосуточное водоснабжение.

Рост в АПК

Глава Крыма также отметил, что водный дефицит существенно не повлиял на обеспечение жителей республики продуктами. "Наши аграрии полностью обеспечивают потребности жителей и гостей Крыма в продовольственной пшенице, яйце, картофеле, овощах (помидоры, огурцы, лук), косточковых плодах", - подчеркнул Аксенов.

По его словам, ни блокада, ни природные катаклизмы не остановили динамичное развитие агропромышленного комплекса. Во многом это результат государственной поддержки отрасли. Ее общий объем за пятилетку превысил 9,2 млрд рублей.

В частности, за пять лет площадь плодово-ягодных насаждений увеличилась на 2,6 тыс. га, площадь виноградников - на 2,5 тыс. га. Валовой сбор плодов и ягод в 2018 году превысил 140 тыс. т. Это почти на четверть превышает показатели пятилетней давности. Сбор винограда вырос по сравнению с тем же периодом более чем на 14% и составил свыше 80 тыс. т.

Производство молока выросло почти в три с половиной раза - до 70 тыс. т в 2018 году. При том что с 2009 по 2013 год этот показатель сократился почти в полтора раза (с почти 37 тыс. т в 2009 году до 23 тыс. т в 2013 году).