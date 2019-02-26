Аксенов: пуск новых электростанций даст Крыму запас энергии для развития

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Суммарная мощность электроэнергии, которую Крым будет получать после запуска новых объектов генерации, в два раза превысит пиковые нагрузки, таким образом, регион получит ресурс для развития в будущем, сообщил глава республики Сергей Аксенов, выступая с ежегодным отчетом в республиканском парламенте.

"После запуска на полную мощность всех новых и модернизированных объектов генерации Крым будет получать 2460 МВт мощности в сутки с учетом энергомоста", - сказал Аксенов. Он отметил, что максимум потребления за осенне-зимний период составил 1400 МВт. "То есть, у нас будет серьезный энергетический задел для развития", - подчеркнул Аксенов.

"Технопромэкспорт" строит в Крыму две газовые ТЭС мощностью по 470 МВт каждая - в Севастополе и Симферополе. Энергоблоки первой очереди обеих ТЭС с 1 октября допущены на оптовый рынок и работают в сети, увеличивая мощность крымской энергосистемы до 500 МВт. В декабре 2018 года компания попросила отложить сроки ввода вторых очередей до марта 2019 года из-за задержек с получением разрешительных документов и со строительством инфраструктуры, за которую отвечает регион.

Ожидается, что новые ТЭС станут одним из важнейших элементов энергосистемы полуострова, который обеспечит решение проблемы дефицита электрической мощности и повышения надежности работы Крымской энергосистемы в условиях прогнозируемого увеличения нагрузок. Ранее сообщалось, что первые блоки строящихся в Крыму ТЭС - Балаклавской в Севастополе и Таврической в Симферополе - введены в эксплуатацию.

Кроме того, Крым получает электроэнергию с материковых регионов через энергомост, идущий через Керченский пролив. До запуска новых ТЭЦ это был основной источник электроэнергии, в случае неполадок в системах энергомоста происходили массовые отключения на полуострове.