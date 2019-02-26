Инвестиции в основной капитал в Удмуртии в 2018 году выросли до 98 млрд рублей

ИЖЕВСК, 26 февраля. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал в Удмуртии по итогам 2018 года вырос более чем на 10% и составил почти 98 млрд рублей, сообщил во вторник глава региона Александр Бречалов на заседании Госсовета республики .

"Если по итогам 2017 года объем инвестиций в основной капитал находился на уровне 83 млрд 700 млн рублей, то в 2018 году мы приросли по этому показателю на 10,4%, и объем инвестиций составил 97 млрд 800 млн рублей", - сказал он.

Бречалов отметил, что в 2018 году республика достигла показателя по инвестициям, который был запланирован на 2021 год. "По плану социально-экономического развития в 2021 году объем инвестиций в собственный капитал компаний должен был составить 92 млрд 500 млн рублей", - уточнил он.

Бречалов назвал прирост [инвестиций] хорошим, "но на низкой базе". "Если брать многие регионы, сопоставимые и по территориям, и по возможностям, и по количеству проживающих, <...> нам еще есть, мягко говоря, куда расти", - сказал глава Удмуртии.