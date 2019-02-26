Sberbank Europe сам проинформировал ЕЦБ о нарушении требований по кредитным рискам

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Sberbank Europe - европейская "дочка" Сбербанка России - сам выявил нарушение требований по крупным кредитным рискам, установленных Европейским центральным банком (ЕЦБ), и проинформировал регулятор. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбербанка.

"Sberbank Europe AG (SBAG) выявил нарушение требований по крупным кредитным рискам, установленных Европейским центральным банком, которое произошло в начале 2015 года, и незамедлительно проинформировал об этом компетентные органы", - сказали в пресс-службе.

Накануне стало известно, что ЕЦБ наложил штраф на Sberbank Europe в размере €630 тыс. за нарушение по крупным кредитным рискам. "Это [нарушение] произошло из-за быстрого роста баланса счета ностро SBAG, открытого в одном европейском банке, который использовался для размещения средств по вкладам, которые не были вовремя распределены в кредиты, как это было запланировано. С этого момента банк активно сотрудничал с властями и тщательно соблюдал меры, чтобы смягчить последствия, и совершал все требуемые шаги, чтобы соответствовать необходимым нормативным требованиям", - пояснили в пресс-службе.

В банке также уточнили, что кредитная организация не получила "никакой выгоды по итогам происшедших событий, и третьи лица не столкнулись с убытками".