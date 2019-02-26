Аксенов: инвестиции в свободную экономическую зону Крыма достигли 127 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Объем инвестиций в свободную экономическую зону (СЭЗ) в Крыму составил порядка 127 млрд рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов, выступая с ежегодным отчетом на сессии регионального парламента.

"Активно развивается свободная экономическая зона. По информации на начало [2019] года зарегистрировано 1285 участников СЭЗ. Общий объем инвестиций по заключенным договорам составил порядка 127 млрд рублей. Планируется создание 37,5 тыс. рабочих мест", - сказал Аксенов.

По его словам, за время работы СЭЗ с января 2015 года на реализацию инвестиционных проектов направлено порядка 80 млрд рублей. Это позволило создать около 34 тыс. рабочих мест.

Аксенов также сообщил, что почти 93% проектов, реализуемых в СЭЗ, приходится на субъекты малого и среднего предпринимательства.

В прошлом году в консолидированный бюджет Крыма поступило более 9,6 млрд рублей от участников СЭЗ. Это почти на 400 млн больше, чем годом ранее, сказал глава республики.

О СЭЗ в Крыму

Свободные экономические зоны начали действовать в Крыму и Севастополе с 2015 года.

Инвесторы, желающие работать в Крыму или в Севастополе, освобождаются от уплаты налога на имущество на 10 лет, от уплаты земельного налога на три года и от уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов. Кроме того, земельные участки участникам СЭЗ предоставляются без проведения торгов.

По информации пресс-службы министерства экономического развития Крыма, наибольший объем капитальных вложений будет направлен на реализацию проектов в сфере транспорта - 19,1 млрд рублей, санаторно-курортную сферу - 14,1 млрд рублей и сельское хозяйство - 15,5 млрд рублей.