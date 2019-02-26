ExxonMobil призвала американских школьниц становиться инженерами и изменить мир

ТАСС, 26 февраля. Крупнейшая в мире публичная нефтегазовая компания ExxonMobil провела ежегодный день открытых дверей для американских школьниц, чтобы вдохновить их на выбор инженерной специальности. В компании считают необходимым восполнить гендерное неравенство в технических кадрах.

На протяжении семи дней специалисты ExxonMobil и ее дочерней XTO Energy, занимающейся добычей сланцевой нефти в Техасе, знакомили будущих выпускниц средней школы по всей стране с особенностями карьеры инженеров в энергетике. В акции участвовали более 1 тыс. девочек, а с 2003 года в аналогичных мероприятиях компании приняли участие более 15 тыс. школьниц.

"Инженеры - это те люди, которые меняют мир каждый день. И мы хотим овладеть воображением девушек на самом раннем этапе, чтобы показать им, как это престижно и здорово работать в этой области. Мы также надеемся с помощью этой программы восполнить то гендерное неравенство, которое существует в технических специальностях", - пояснила президент XTO Energy Сара Ортвейн.

В 2017 году в США только 250 тыс. женщин были наняты на инженерные должности, тогда как мужчин - более 1,5 млн. Доля женщин в общем количестве выпускников по степени бакалавр в области машиностроения в США составляет менее 20%.