Московская биржа ограничила торги акциями ПАО "Объединенные кредитные системы"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Московская биржа с 26 февраля приостановила торги акциями ПАО "Объединенные кредитные системы" в режиме основных торгов Т+ на фоне ценовой нестабильности ценных бумаг, говорится в сообщении торговой площадки.

В понедельник цена акций компании по состоянию на 18:00 мск достигла 55 490 рублей, подскочив с начала февраля более чем на 8000%.

"В связи с ценовой нестабильностью и в целях обеспечения интересов инвесторов с 26 февраля ограничивается код расчетов в Режиме основных торгов Т+ ("Стакан Т+2") акциями эмитента Публичное акционерное общество "Объединенные кредитные системы" (код - UCSS). Торги в режимах РЕПО и РПС / РПС с ЦК (переговорные сделки) проводятся без ограничений", - говорится в сообщении биржи.

Площадка отмечает, что о снятии ограничения будет сообщено дополнительно.

Капитализация компании ОКС, ключевым акционером которой является НПФ "Благосостояние", менее чем за месяц поднялась до отметки 1,3 трлн рублей. Таким образом, малоизвестная компания по объемам капитализации обогнала таких гигантов как, например, "Яндекс" (642 млрд рублей) и "Алроса" (705 млрд рублей). Акции начали стремительно расти с начала февраля, когда цена за акцию впервые за долгое время поднялась с отметки 680 рублей за акцию, свидетельствуют данные торгов.

НПФ "Благосостояние" при этом заявлял, что справедливая цена акций ОКС на данный момент не может превышать 1000 рублей за акцию.