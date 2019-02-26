В Госдуме подготовят законопроект о "регулятивной песочнице"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Госдума подготовит законопроект о создании единой "регулятивной песочницы", который позволит предприятиям вне рамок российского правового законодательства по всей стране тестировать свои проекты. Об этом во вторник сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Готовится законопроект вообще о регулятивной песочнице, этот законопроект позволит отдельным предприятиям, а может даже отраслям, территориям вне рамок российского правового пространства тестировать отдельные проекты", - сказал Аксаков, выступая на форуме "Цифровые сервисы для регионов".

По словам Аксакова, в 2019 году Госдума планирует рассмотреть около 20 законопроектов, касающихся регулирования цифровой экономики.

Московский цифровой форум проходит в Москве 26 февраля 2019 года в Цифровом деловом пространстве. Форум собрал на одной площадке представителей власти и бизнеса для обсуждения вопросов законодательного регулирования в цифровой сфере, цифровизацию малого бизнеса, цифровую медицину и другие направления.