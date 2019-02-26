МУРМАНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Генеральным директором ФГУП "Атомфлот" во вторник назначен Мустафа Кашка, более полугода исполнявший обязанности руководителя предприятия, а ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора - главного инженера "Атомфлота". Об этом сообщает пресс-служба "Атомфлота".

Прежний генеральный директор "Атомфлота" Вячеслав Рукша 24 июля 2018 года был назначен заместителем генерального директора - директором Дирекции Северного морского пути Госкорпорации "Росатом".

"26 февраля генеральным директором ФГУП "Атомфлот" назначен Мустафа Кашка", - говорится в пресс-релизе предприятия.

Кашка родился в 1964 году, окончил Новороссийское высшее инженерное морское училище по специальности "Эксплуатация судовых силовых установок". В 1987 году пришел на работу в Мурманское морское пароходство в должности мастера атомной группы судов. Работал на атомных ледоколах "Арктика", "Россия", "Сибирь".

В 2003 году назначен заместителем технического директора атомного флота департамента технической эксплуатации атомного флота. В 2007-2008 годах - главный инженер ФГУП "Северное федеральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами". С 2008 года - первый заместитель генерального директора - главный инженер ФГУП "Атомфлот".