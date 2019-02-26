Торгово-промышленная палата назвала главную проблему цифровизации экономики России

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Основной проблемой цифровизации экономики России является нехватка специалистов в области информационных технологий. Такое мнение высказал во вторник на форуме "Цифровые сервисы для регионов" в Москве вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Максим Фатеев.

"И основной момент - это, конечно, нехватка кадров. Вот смотрите, Boston Consulting Group говорит, что в ближайшие 10 лет России понадобится как минимум 2 млн специалистов в области "цифры". Кто их будет готовить, мы с вами пока очень тяжело представляем. Этот вопрос мы задаем и Высшей школе [экономики], и профильным министерствам, никто пока ответить не может", - сказал он.

По словам Фатеева, госкорпорациям в поиске и найме специалистов в области цифровых технологий серьезную конкуренцию составляют развивающиеся рынки. Пока в государственном и корпоративном секторе в области инновационных технологий работают около 800 тыс. сотрудников, уточнил он. Среди проблем, мешающих цифровизации на местах, Фатеев назвал отсутствие региональных законов и разные уровни экономического развития субъектов РФ.

Московский цифровой форум проходит 26 февраля в Цифровом деловом пространстве. Он собрал на одной площадке представителей власти и бизнеса для обсуждения вопросов законодательного регулирования в цифровой сфере, цифровизацию малого бизнеса, цифровую медицину и другие направления.