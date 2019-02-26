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Еврокомиссия выделила более €10 млрд на развитие технологий низкоуглеродной энергетики

Как отмечается в соответствующем заявлении ЕК, этот шаг будет иметь "ряд преимуществ для здоровья и процветания европейцев"

БРЮССЕЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) выделила более €10 млрд на развитие низкоуглеродных технологий в сфере энергетики. Об этом говорится в ее заявлении, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Сегодня Еврокомиссия объявляет об инвестиционной программе на сумму более €10 млрд для [развития] низкоуглеродных технологий в нескольких секторах, чтобы повысить их глобальную конкурентоспособность", - отмечается в сообщении.

Еврокомиссия добавила, что этот шаг будет "иметь ряд преимуществ для здоровья и процветания европейцев". "Действия окажут немедленное, ощутимое воздействие на жизнь людей - от создания "зеленых" рабочих мест до появления энергоэффективных домов с снижением расходов на электроэнергию, более чистым воздухом, более эффективными системами общественного транспорта в городах и надежными поставками энергии и других ресурсов".

В документе подчеркивается, что ЕС должен лидировать в получении новых патентов в сфере "зеленой" энергетики.

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