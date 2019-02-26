Российские банки нарастили выдачу кредитных карт на более чем 20%

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские банки в январе 2019 года выдали 810 тыс. новых кредитных карт, что на 21,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"В январе 2019 года количество выданных новых кредитных карт составило 801 тыс. единиц, увеличившись на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (657,2 тыс. ед.)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ в январе 2019 года было отмечено в Москве (52,2 тыс. ед.), Московской области (45,9 тыс. ед.), Краснодарском крае (31,7 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (25,9 тыс. ед.), Республике Башкортостан (24,0 тыс. ед.) и Свердловской области (23,6 тыс. ед.). При этом самая серьезная динамика роста была зафиксирована в Московской области (+47,9%), Ставропольском крае (+46,8%), Ханты-Мансийском АО (+32,9%), Саратовской области (+30,5%), а также в Москве (+29,7%). В то же время наименьшая динамика роста выдачи новых кредитных карт была отмечена в Кемеровской области (+6,8%), Хабаровском крае (+8,8%) и Омской области (+10,8%).

Как отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин, чьи слова приведены в пресс-релизе, рост выдачи новых кредитных карт в январе показал значительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но он все равно ниже среднегодовых темпов роста в 2018 году.

"Динамика роста в данном сегменте объясняется тем, что кредитование с использованием кредитных карт удобно как банкам, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, так и самим заемщикам. В том числе благодаря привлекательным условиям по "кредиткам" (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т. д.), а также простоте и удобству их использования", - считает Викулин.

Национальное бюро кредитных историй консолидирует информацию о кредитах более 93 млн заемщиков, предоставляемую свыше 4 100 кредиторами, сотрудничающими с НБКИ.