Иностранный турпоток в Россию в 2019 году может вырасти на 5-10%

АСТРАХАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Въездной турпоток в Россию в 2019 году может вырасти на 5-10% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщил журналистам замминистра экономического развития России Сергей Галкин в кулуарах Межрегионального форума по вопросам развития круизного туризма на Волге и Каспии.

"Въездной турпоток растет. Конкретно в этом году пока не видим большого прироста, прогноз - может быть, плюс 10%, плюс 5%. Это зависит от различных факторов, в том числе геополитических", - сказал он.

Точные данные по динамике въездного турпотока по итогам 2018 года пока не озвучивались.

Расширение практики выдачи электронных виз иностранцам в перспективе может увеличить въездной турпоток в Россию на 20-30%, сказал Галкин.

"У нас основная задача - снижение административных барьеров и визовых формальностей для того, чтобы визы можно было получать легче, быстрее. Базовые оценки - это до 30% (рост иностранного турпотока благодаря электронным визам - прим. ТАСС). Если речь идет о развитии базовой туристской инфраструктуры в принимающих регионах, то, конечно же, этот потенциал будет еще больше. В целом мы видим [перспективу роста] 20-30% минимум", - сказал замглавы МЭР.

Граждане ряда стран могут оформить электронную визу, прибывая во Владивосток, при этом нацпроект "Международная кооперация и экспорт" предполагает распространение такой практики на Калининград. Кроме того, в пилотный проект по электронным визам могут войти Москва и Петербург, сообщил ранее Галкин.

Ранее Ростуризм прогнозировал рост иностранного турпотока в Россию по итогам 2018 года на 15% благодаря проведению чемпионата мира по футболу. При этом Россия может к 2024 году увеличить экспорт услуг в категории "поездки" (совокупность расходов на приобретение товаров и услуг физическими лицами на территории зарубежных стран - прим. ТАСС) до $15,5 млрд, говорится в проекте стратегии развития экспорта услуг до 2025 года (есть в распоряжении ТАСС), который Минэкономразвития отправило на рассмотрение в заинтересованные ведомства, а также представителям бизнеса.

о данным Российского экспортного центра (РЭЦ), по итогам 2018 года экспорт услуг в категории "поездки" составил $11,7 млрд. Таким образом, к 2024 году этот показатель может вырасти на 32%.