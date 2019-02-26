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Замглавы МИД РФ: решение о приезде на экономический форум в Ялте остается за Асадом

Ранее сирийский посол в Москве сообщил, что Башар Асад вряд ли сможет принять в нем участие

ЖЕНЕВА, 26 февраля. /ТАСС/. Решение о приезде на Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) остается за президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, возглавляющий российскую делегацию на 40-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН).

"Я могу только одно сказать: на этом форуме в Ялте в прошлом уже было серьезное, весомое присутствие сирийских партнеров. Я думаю, что это надо продолжать. А решение, на каком уровне это будет сделано, остается, естественно, за сирийской стороной", - отметил дипломат.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов направил приглашение Асаду на ЯМЭФ, который пройдет 17-21 апреля. На прошлой неделе посол Сирии в Москве Рияд Хаддад сообщил журналистам, что сирийский президент вряд ли сможет принять участие в форуме.

Теги
СирияРоссияАсад, Башар ХафезАксенов, Сергей ВалерьевичКрымВершинин, Сергей Васильевич
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