Иванов пообещал изучить возможность строительства на Шикотане небольшой ВПП

С. КРАБОЗАВОДСКОЕ /Южные Курилы, Сахалинская область/, 26 февраля. /ТАСС/. Возможность строительства на острове Шикотан небольшой взлетно-посадочной полосы (ВПП) для улучшения транспортной доступности острова будет изучена российскими властями. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

В ходе своего визита на остров Шикотан Иванов посетил школу и больницу. Во время встречи местные жители отметили, что власти РФ уже очень много сделали для развития острова, однако пожаловались на серьезную проблему транспортной изоляции: корабли ходят редко, а вертолеты малодоступны простым жителям. Решением проблемы могла бы стать небольшая взлетно-посадочная полоса.

Иванов сообщил, что обсуждал с главой Росавиации Александром Нерадько идею строительства короткой взлетно-посадочной полосы. "Подчеркиваю - это только идея, не хочу зарождать неоправданные ожидания. Но, если мы найдем кусочек земли на Шикотане, где можно построить, хоть и короткую, взлетно-посадочную полосу, метров 800 <...> Если мы ее найдем, а потом найдем самолет, который может с такой короткой полосы взлетать и садиться, метров 600 пробега, не больше, тогда мы уже начнем серьезно думать о строительстве такой полосы и закупке таких самолетов", - сказал спецпредставитель президента.

Он указал, что на данный момент это всего лишь идея, она совершенно не проработана, и есть риск, что в силу географических причин ее реализовать не получится. Однако такая взлетно-посадочная полоса значительно улучшит транспортную доступность острова, отметил он. "Тогда жители Шикотана будут в равных условиях с жителями Итурупа и Кунашира (два острова Южных Курил, у которых есть свои взлетно-посадочные полосы - прим. ТАСС)", - резюмировал Иванов.

Развитие инфраструктуры

Власти Сахалинской области также запланировали строительство дорог и другой транспортной инфраструктуры на острове, а также реконструкцию имеющихся объектов, рассказал врио губернатора области Валерий Лимаренко. "Транспортная тема - наиболее сложная сейчас, особенно для Шикотана. Сегодня принимается решение о том, чтобы активизировать работу вертолета, идет работа по изучению возможности использования самолета. Заложены уже плавсредства новые современные, чтобы можно было сравнительно быстро добраться сюда пассажирам", - отметил он.

Также на Курилах нужно активнее строить жилье, отметил врио губернатора Сахалинской области. "Мы договорились, что 7-8 тысяч квадратных метров в среднем на ближайшую пятилетку мы должны будем вводить. Для этого нужно будет сейчас построить определенное количество жилья, чтобы отселять людей в режиме реновации и сносить то жилье, которое является ветхим и аварийным", - отметил он. Помимо этого, запланировано строительство на Курилах больниц, детских садов, спортивных учреждений, а также реализация программы по развитию инженерной инфраструктуры, добавил Лимаренко.