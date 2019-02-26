Козак 1 марта проведет совещание по вопросу ставок эквайринга

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер России Дмитрий Козак 1 марта проведет совещание, на котором планируется обсудить возможность снижения ставок эквайринга для торговых сетей. Об этом сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера.

"1 марта Козак проведет совещание по вопросу ставок эквайринга, - сказал он. - Напомню, что в конце прошлого года Козак давал соответствующее поручение по результатам встречи с ассоциацией торговых сетей, по возможности снижения этих ставок. Результаты этой работы будут рассматриваться в правительстве в эту пятницу".

Представитель Козака напомнил, что президент Владимир Путин ранее поручил правительству совместно с Банком России проработать меры по снижению комиссий за безналичные расчеты с использованием банковских карт.

Он также отметил, что совещание 1 марта может быть не финальным.

Российские банки и торговые сети ведут споры по поводу комиссии, которую банки берут за прием карт в торговых точках (эквайринг). Такая комиссия составляет обычно 2-3%. Предприниматели жалуются, что это оказывает на бизнес избыточное давление, и предлагают установить предельный лимит комиссии.