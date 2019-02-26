ТАСС выступит генеральным информпартнером XI Международного IT-форума в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и ТАСС во вторник подписали соглашение об информационном партнерстве. Подписи под документом поставили заместитель главы региона Алексей Забозлаев и директор Уральского регионального информационного центра ТАСС Мария Картуз.

Ранее документ был одобрен правительством Югры. Согласно нему, ТАСС выступит генеральным информационным партнером XI Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, который пройдет в Ханты-Мансийске 10-11 июня.

"Теперь ТАСС является нашим генеральным информационным партнером. Информационное взаимодействие с правительством округа в рамках подготовки к нашему IT-форуму будет через "одно окно", - сообщил журналистам замглавы региона.

В свою очередь Картуз отметила, что ТАСС работает на всех крупнейших форумных площадках страны, в частности, таких как Российский инвестиционный форум (Сочи) и Восточный экономический форум (Владивосток).

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, с 2015 г. - государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Каждый год площадки мероприятия посещают более 2,5 тыс. участников свыше чем из 45 стран. В 2018 году ТАСС впервые выступил генеральным информационным партнером данного форума.