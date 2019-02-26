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Путин обсудит с членами правительства вопросы развития Арктики 27 февраля

С докладами на совещании выступят министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и гендиректор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Александр Лихачев

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 27 февраля проведет очередное совещание с членами правительства России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Основной темой встречи станет обсуждение мер по развитию Арктики", - отметили в пресс-службе.

С докладами по этому поводу выступят министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев.

"Также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов", - сообщили в Кремле.

В новость были внесены изменения (15:22 мск) - исправлено имя в третьем абзаце

 

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