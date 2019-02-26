Суд Лондона не посчитал предвзятым решение о предоставлении Uber временной лицензии

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Высокий суд Лондона отказал во вторник водителям лондонских такси-кэбов в удовлетворении иска о предвзятости прежнего решения предоставить временную лицензию компании Uber. Об этом сообщает агентство Press Association.

"Выявив все обстоятельства, касающиеся предположения о том, что судья действовал предвзято, мы считаем, что эти обстоятельства не позволят беспристрастному и информированному наблюдателю сделать вывод о существовании реальной вероятности предвзятости судьи в этом деле", - говорится в заявлении Высокого суда в ответ на иск United Cabbies Group - организации, объединяющей таксистов лондонского района Хэкни.

Истцы обвиняли в предвзятости судью магистратского суда лондонского округа Вестминстер Эмму Арбутнот, которая в июне прошлого года удовлетворила апелляцию Uber на решение транспортной компании-оператора Transport for London (TFL) о непродлении лицензии на осуществление деятельности в британской столице. Тогда суд предоставил Uber лицензию на работу в Лондоне сроком на 15 месяцев и обязал компанию оплатить судебные издержки в £425 тыс. ($556 тыс.) за судебные издержки.

В сентябре 2017 года TFL отказался продлевать лицензию Uber, чей срок действия истекал в октябре. По мнению TFL, ее деятельность не соответствовала требованиям безопасности, соблюдение которых необходимо при осуществлении частного извоза. Претензии к Uber касались в том числе таких моментов, как подхода 40 тыс. водителей компании в Лондоне к оповещению городских властей о тяжких преступлениях, свидетелями которых они могли стать, как способа приобретения этими водителями медицинских сертификатов, как в компании проводилась проверка на предмет нарушений правил безопасности и уголовного кодекса, а также использования водителями Uber таких технологий при общении с клиентами, которые позволяли уходить от контроля со стороны правоохранительных органов.

В конце концов Uber согласилась с перечнем претензий, но при этом дала понять, что изменения, которые были с тех пор коснулись и принципов подбора кадров, и общей политики компании дают основания для того, чтобы столичные власти предоставили бы лицензию с укороченным сроком действия - 1,5 года вместо изначально запрашиваемых 5 лет.

Uber - международная компания из Сан-Франциско, основанная предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Компания создала одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты частного такси. С его помощью заказчик резервирует автомашину с водителем и затем отслеживает её перемещение к месту назначения, осуществляя оплату наличными или с помощью банковской карты.