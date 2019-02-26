Власти Ленобласти планируют почти в четыре раза увеличить число соцконтрактов в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют заключить в 2019 году 200 новых социальных контрактов с семьями для снижения уровня бедности, что почти в четыре раза больше показателя 2018 года. Об этом сообщается в материалах к отчетной коллегии комитета по социальной защите населения региона, которая проходит во вторник в Санкт-Петербурге.

В своем послании Федеральному собранию в этом году президент России Владимир Путин предложил ввести механизм социальных контрактов для бедных россиян. По его словам, согласно такому контракту, государство оказывает гражданину помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляет семье материальную помощь. Путин отметил, что за пять лет такие контракты могли бы заключить более 9 млн россиян. Он поручил правительству уже с 2020 года на условиях софинансирования помочь регионам, которые активно внедряют такие контракты.

"На 2019 год запланировано заключить с гражданами 200 социальных контрактов", - говорится в материалах.

По данным комитета, это число почти вчетверо превысит показатель 2018 года - тогда с населением было заключено 58 соцконтрактов. Отмечается, что наибольшее число таких контрактов - по 20 - в 2019 году планируется заключить в Гатчинском и Подпорожском районах.

Социальный контракт в Ленинградской области предусматривает, что семьи с доходом ниже прожиточного минимума при его заключении получают единовременную денежную выплату из регионального бюджета на сумму до 55,8 тыс. рублей, а также ежемесячные выплаты по 3,3 тыс. рублей на каждого члена семьи. Контракт заключается на срок от одного месяца до года, и за это время граждане обязаны пройти программу социальной адаптации - найти работу, пройти профессиональное переобучение, стать предпринимателем или завести личное подсобное хозяйство.

На коллегии председатель регионального комитета соцзащиты Людмила Нещадим отметила, что вопросу заключения соцконтрактов в 2019 году будет уделяться особое внимание для снижения уровня бедности. По данным комитета, уровень бедности в 2017 году в регионе составил 10,3%, к 2024 году он должен снизиться вдвое - до 5%.