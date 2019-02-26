Кабмин и ВЭБ.РФ профинансируют подготовку кадров для 100 крупнейших городов России

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам прошедшего в Сочи Российского инвестиционного форума поручил правительству совместно с властями регионов до 15 марта проработать предложения по финансированию программы подготовки управленческих кадров для 100 крупнейших городов страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, размещенном на официальном сайте кабмина.

Поручение дано Минэкономразвития, Минфину, Минстрою и Минобрнауки совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ", а также заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов федерации.

С предложением запустить специальные программы для обучения управленцев для крупнейших городов России выступил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на одном из мероприятий форума в Сочи. Медведев тогда данную идею поддержал, призвав продумать варианты финансирования соответствующей программы с использованием и федеральных ресурсов, и средств ВЭБ.РФ. Также премьер предложил привлечь к этой работе вузы и крупные компании.

Премьер-министр РФ отмечал, что при возникновении в каком-либо малом городе интересного проекта, к нему, как правило, привлекается управленческая команда из Москвы. В связи с этим Медведев призвал сделать так, чтобы в каждом субъекте федерации возникали патриотично настроенные местные команды, которые могли бы выдавать архитектурно- планировочные решения и заниматься подрядными работами.

Программа на первом этапе должна быть рассчитана на подготовку управленческих кадров для 100 крупнейших городов России. Ее задача - развитие экономики и городской среды, в том числе за счет средств федерального бюджета, ВЭБ.РФ и иных внебюджетных источников.

Кроме того, Медведев поручил Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития с участием регионов до 1 апреля 2019 года представить предложения по стимулированию органов исполнительной власти субъектов федерации к формированию готовых инфраструктурных решений для промышленных площадок в целях организации на их территории производства высокотехнологичной продукции в максимально короткие сроки.

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