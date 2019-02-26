Минкомсвязи: быстрый интернет на Курилах поможет региональным проектам цифровой экономики

С. КРАБОЗАВОДСКОЕ /Сахалинская область/, 26 февраля. / ТАСС/. Запуск подводной волоконно-оптической линии связи "Сахалин - Курильские острова", предоставившей жителям возможность подключения к высокоскоростному интернету, поможет реализовать проекты по развитию цифровой экономики и привлечь молодежь в регион.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на церемонии запуска подчеркнул, что появление высокоскоростного интернета имеет очень большое значение для привлечения молодежи на Дальний Восток.

"Мы занимаемся приоритетным развитием этого большого региона, очень важного для России, и часто призываем молодежь ехать на Дальний Восток. Как можно призывать ехать молодежь на Дальний Восток, если там нет высокоскоростного интернета? Без скоростного интернета привлекать молодежь к переезду на Дальний Восток бессмысленно", - отметил он.

По словам главы Минкомсвязи Константина Носкова, появление высокоскоростного интернета на Курилах создает основу для развития цифровой экономики в регионе. "Это шаг по устранению цифрового неравенства. Здесь достаточно сложно было провести интернет. Все дальнейшие технологии цифровой экономики, безусловно, будут здесь применяться так же, как и по всей стране", - сказал министр.

"Здесь о коммерческом интересе говорить сложно, это такая социальная ответственность компании, и компания дофинансировала этот проект наряду с государством", - добавил он. В качестве примеров уже реализованных на Курилах цифровых проектов он назвал телемедицину и онлайн-образование.

Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский, в свою очередь, считает, что появление на Курилах качественного высокоскоростного доступа в интернет обеспечивает новые возможности для развития туризма. "Это уникальное место, и чтобы качественно представить и продвинуть его нужно, в том числе, чтобы была картинка в онлайне. Чтобы люди могли посмотреть, как это выглядит прямо сейчас", - отметил он.

Кроме того, быстрый интернет расширит возможности местного малого бизнеса по развитию с помощью онлайн-инструментов, полагает Осеевский.

"Сегодня продвижение, продажа и маркетинг идут в этой виртуальной среде, создается большое количество маркетплейсов. И выйти в этот огромный мир, предложить что-то уникальное отсюда - продукты питания, сувениры и так далее - можно будет предложить качественно и современно", - пояснил он.

Связь для жителей Курил

"Ростелеком" протянул оптоволоконную линию связи по дну Охотского моря, выполняя проект, предусмотренный федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2025 годы". В рамках проекта была положена линия связи протяженностью примерно 815 км по маршруту Южно-Сахалинск (остров Сахалин) - Курильск (остров Итуруп) - Южно-Курильск (остров Кунашир) - Крабозаводское (остров Шикотан). Большая часть оптоволоконной линии была положена по дну Охотского моря (749,4 км), длина прибрежной и наземной части линии - чуть более 65 км. Пропускная способность линии составляет 40 Гбит/с и может быть расширена до 8 Тбит/с.

Стоимость проекта по прокладке подводной оптоволоконной линии связи от Сахалина к островам Итуруп, Кунашир и Шикотан составляет около 3,3 млрд рублей: из федерального бюджета было выделено 2,7 млрд рублей, а "Ростелеком" вложил еще 0,6 млрд рублей собственных средств. Благодаря запуску новой линии связи жители островов Итуруп, Кунашир и Шикотан получили быстрый и недорогой безлимитный интернет по сравнению с тем, что был у них раньше.