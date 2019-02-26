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Медведев поручил сохранять уровень налоговой нагрузки при вводе новых неналоговых платежей

О ходе выполнения этой работы Минфин и Минэкономразвития должны доложить кабмину до 30 декабря 2019 года и далее - на ежегодной основе

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития при согласовании предложений заинтересованных ведомств по новым видам неналоговых платежей руководствоваться необходимостью сохранения неизменным общего уровня налоговой нагрузки. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства.

Такое поручение глава правительства дал по итогам Российского инвестиционного форума. О ходе данной работы Минфин и Минэкономразвития должны доложить правительству РФ до 30 декабря 2019 года и далее - ежегодно.

Как ранее сообщал первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, Минфин РФ намерен обеспечить предсказуемость не только налогов, но и неналоговых платежей.

По его словам, часть неналоговых платежей будет введена в Налоговый кодекс, другая часть таких платежей будет переведена в категорию госпошлин - с понятными правилами взимания платежа.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичСилуанов, Антон ГермановичРоссия
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