Власти Карелии намерены компенсировать бизнесу часть затрат на покупку плавучих гостиниц

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Карелии разработали новые меры поддержки частного бизнеса в сфере туризма, предполагающие компенсацию части затрат на покупку плавучих гостиниц и снегоходов. Об этом во вторник сообщил вице-премьер республики Дмитрий Родионов на семинаре по вопросам применения механизмов государственно-частного партнерства для привлечения инвестиций в инфраструктуру.

"Мы разработали новые меры поддержки для инвесторов в сфере туризма. Планируем выйти с новой законодательной инициативой в марте и внести такие меры поддержки, как компенсация части затрат на приобретение, строительство гостиниц на воде. Мы видим, что эта ниша активно развивается. Турист сегодня едет не только в стационарные средства размещения, но и в плавучие гостиницы", - сказал Родионов.

Кроме этого, по его словам, власти предлагают компенсировать малому и среднему бизнесу часть затрат на покупку снегоходов. "Мы здесь акцент делаем на компании, которые активно занимаются охотничьим туризмом, и именно на этот бизнес рассчитаны меры поддержки", - уточнил он.

Родионов отметил, что в 2018 году в Карелии начали действовать новые механизмы поддержки для турбизнеса. Среди них - льготы по региональным налогам, компенсация части затрат на строительство гостевых домов и создание кемпингов. Кроме этого, бизнес в сфере туризма может получить льготные кредиты до 3 млн рублей по ставке 5,7% в Фонде по кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства.

Вице-премьер регионального правительства добавил, что механизмы государственно-частного партнерства власти планируют использовать в сфере туризма для создания необходимой инфраструктуры. Пока они используются в лишь в ЖКХ.

В Карелии, по данным региональных властей, расположено более 4 тыс. уникальных памятников культуры и природы, известных исторических мест. Путешественников готовы принять более 370 отелей, гостиниц, хостелов и баз отдыха, которые могут единовременно разместить до 12,6 тыс. гостей. По итогам 2018 года регион посетили 800 тыс. организованных туристов.