Никки Хейли может войти в совет директоров Boeing

ТАСС, 26 февраля. Авиационная корпорация Boeing выдвинула бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли в качестве кандидата в свой совет директоров. Об этом во вторник сообщается в пресс-релизе корпорации.

"Это большая честь получить возможность внести вклад в неизменные успехи Boeing, являющейся неоспоримым лидером индустрии и великой американской компанией", - приводятся в заявлении слова Хейли.

Никки Хейли, занимавшая должность постпреда США при ООН с января 2017 года, объявила о своей отставке в октябре 2018 года.