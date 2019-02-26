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Никки Хейли может войти в совет директоров Boeing

Бывший постпред США при ООН назвала честью "получить возможность внести вклад в неизменные успехи" компании

ТАСС, 26 февраля. Авиационная корпорация Boeing выдвинула бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли в качестве кандидата в свой совет директоров. Об этом во вторник сообщается в пресс-релизе корпорации.

"Это большая честь получить возможность внести вклад в неизменные успехи Boeing, являющейся неоспоримым лидером индустрии и великой американской компанией", - приводятся в заявлении слова Хейли.

Никки Хейли, занимавшая должность постпреда США при ООН с января 2017 года, объявила о своей отставке в октябре 2018 года.

Теги
СШАХейли, Никки
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