Вице-премьер Борисов предложил разработать льготы для Амурского судостроительного завода

ХАБАРОВСК, 26 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ по вопросам ОПК Юрий Борисов предложил разработать преференции для облегчения финансового положения Амурского судостроительного завода. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы правительства Хабаровского края.

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Борисов и губернатор края Сергей Фургал 26 февраля посетили Комсомольск-на-Амуре. Поводом послужила сложная финансовая ситуация на Амурском судостроительном заводе. Ранее руководство предприятия заявило о необходимости докапитализации завода с целью финансового оздоровления, объем необходимых вливаний оценивался в 10-14 млрд рублей.

"Вице-премьер подчеркнул, что заводу необходимо представить перспективный план развития в Министерство финансов России. Также необходимо разработать пакет преференций для предприятия, которые снизят его затраты. Сейчас такими льготами пользуется судостроительный комплекс "Звезда" в Приморском крае", - говорится в сообщении на сайте правительства края.

Проблемы предприятия

По словам генерального директора завода Владимира Кулакова, предприятию необходимо изменить условия ценообразования на продукцию. "Сейчас суда, которые мы производим, не приносят нам прибыли. Один миллиард рублей мы тратим только на северные льготы и надбавки для своих работников, но при этом никто не хочет покупать суда с такой надбавкой. Нам нужна преференция как дальневосточной верфи, работающей в особых условиях", - приводятся в сообщении слова Кулакова.

В настоящее время предприятие ведет строительство двух военных корветов, а также гражданских судна-снабженца, спасательного судна и двух паромов. Однако из-за санкционных ограничений сроки исполнения заказов сместились. И сегодня завод вынужден поднять цену на каждый паром почти на 1 млрд рублей. Кроме того, на обслуживание кредитов у предприятия уходит порядка 1,5 млрд рублей в год.

По данным Минвостокразвития РФ, в ближайшие несколько лет судостроительные верфи в Хабаровском и Приморском крае планировалось загрузить за счет заказов рыбопромышленных компаний. Для этого разработали механизм выдачи квот на вылов морских биоресурсов - "квоты под киль".

"Общий объем финансовых вливаний в Минвостокразвития оценили в 55 млрд рублей. Однако у Юрия Борисова этот механизм вызвал сомнения. Сейчас рыболовецкие суда промысловикам выгоднее заказать на судостроительном заводе в Калининграде", - говорится в сообщении.

О заводе

Амурский судостроительный завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) находится в Комсомольске-на-Амуре, является одним из крупных судостроительных предприятий Дальнего Востока, работает с 1936 года. Завод строил разные типы судов, включая подводные лодки. В настоящее время предприятие испытывает финансовые трудности и в январе сообщило о сокращении сотрудников.