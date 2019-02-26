Власти Петербурга направят 370 млн рублей на развитие инновационной инфраструктуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга в 2019 году выделят "Технопарку Санкт-Петербурга" и его структурным подразделениям 369,85 млн рублей субсидий на компенсацию затрат по организации их работы и развитию инновационной инфраструктуры. Об этом говорится в распоряжении городского комитета по промышленной политике и инновациям, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

"Предоставление субсидий АО "Технопарк Санкт-Петербурга" в целях финансового обеспечения затрат, возникших в 2019 году, по организации работ по созданию и обеспечению деятельности технопарка Санкт-Петербурга в сфере высоких технологий, в том числе инновационной инфраструктуры Санкт-Петербурга, - 369,85 млн рублей", - говорится в документе.

На обеспечение деятельности пилотного проекта бизнес-инкубатора будет направлено 43,9 млн рублей, Центра кластерного развития Санкт-Петербурга - 57,3 млн рублей, на создание и развитие Центра прототипирования - 63 млн рублей, Регионального инжинирингового центра в области микрореакторного синтеза активных фармацевтических субстанций - 74,7 млн рублей, Регионального инжинирингового центра "Развитие рынка систем безопасности информационных и киберфизических систем ("СэйфНэт") - 40,8 млн рублей.

АО "Технопарк Санкт-Петербурга" - это специализированная площадка для осуществления разработок и взаимодействия инновационных компаний, которая помогает развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и участников кластеров.