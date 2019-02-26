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Ассоциация форекс-дилеров предупредила о мошенническом клоне своего сайта

Ассоциация готовит заявления в правоохранительные органы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Саморегулируемая организация "Ассоциация форекс-дилеров" (АФД) готовит заявления в МВД и прокуратуру по поводу сайта организации, позиционирующей себя как "Некоммерческая организация для проведения зеркальной транзакции ("Ассоциация форекс- дилеров")". Об этом сообщает АФД, называя этот сайт мошенническим.

"На портале используется логотип СРО АФД и поддельная "лицензия", якобы выданная Центральным банком Российской Федерации. Официально заявляем, что ресурс, находящийся по адресу fin-regulator.ru, не имеет никакого отношения к СРО АФД, а размещенная на нем информация содержит нарушения законодательства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ассоциация форекс-дилеров - некоммерческая саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая форекс-дилеров. Центральный банк РФ внес Ассоциацию форекс-дилеров в реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка 12 октября 2016 года.

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