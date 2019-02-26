Курс фунта стерлингов вырос на фоне уменьшения риска Brexit без сделки

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Курс британского фунта стерлингов резко вырос во вторник после того, как стало известно, что выход страны из состава ЕС может быть отсрочен, а вероятность Brexit без сделки уменьшилась.

Выступая во вторник в Палате общин, премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что депутаты 12 марта проведут повторное голосование о сделке с Брюсселем. Если законодатели повторят январский демарш и вновь отвергнут соглашение, то 13 марта они получат возможность проголосовать за то, чтобы Великобритания не могла покинуть ЕС без сделки. Если они примут такое решение, исключающее возможность "развода" по жесткому сценарию, тогда 14 марта они смогут проголосовать по теме "короткой и ограниченной по времени отсрочки" переговоров.

Как пишет газета Financial Times, на этих новостях курс национальной валюты по отношению к евро достиг значения €1,164 за £1, что стало самым высоким уровнем с мая 2017 года. По отношению к доллару фунт вырос до $1,324 за £1, вернувшись в диапазон, в котором он последний раз торговался в октябре 2018 года.

При этом опрошенные газетой эксперты полагают, что у британской валюты не так много возможностей для дальнейшего роста. "Если будет подтверждение, что продление сроков переговоров возможно, то, я думаю, фунт может вырасти еще, до отметки 1,33 или даже $1,34, однако я думаю, что на этом рост и остановится", - приводит издание мнение главы глобального отделения обменной стратегии банка Lombard Odier Василейоса Гкионакиса.

Financial Times не исключает, что оптимизм относительно фунта может не продлиться, так как инвесторы начинают задумываться, насколько долгой окажется эта отсрочка, увеличивает ли это шансы проведения второго референдума по Brexit и в каком направлении вообще пойдут переговоры. Так, аналитики банка Citi указывают на возросшую вероятность объявления досрочных выборов.

Глава глобального отдела компании по управлению активами Amundi Андреас Кёниг в свою очередь обращает внимание на то, что многие инвесторы устали от сильных колебаний валютного курса в зависимости от заголовков газет и сократили свои позиции в фунтах. При этом участники рынка сетуют на невысокую степень предсказуемости последующих действий правительства. "Рынок привык прогнозировать исход переговоров по Brexit, однако это стало очень сложно, а количество непредвиденных обстоятельств увеличивается. Теперь прогнозирование ведется шаг за шагом, оценивается того, каким может быть следующий ход, а вовсе не итоговый результат", - замечает Кёниг.