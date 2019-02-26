ЦБ планирует использовать рейтинги при оценке кредитного риска суверенных заемщиков

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Банк России подготовил изменения в обязательные нормативы банков, которые позволят использовать рейтинги международных агентств при оценке кредитного риска суверенных заемщиков. Соответствующий проект изменений в инструкцию 180-И "Об обязательных нормативах банков" размещен на сайте регулятора.

Сейчас используется подход к оценке кредитного риска на основе балльных страновых оценок по классификации экспортных кредитных агентств - членов Организации экономического сотрудничества и развития.

ЦБ планирует заменить действующую систему на подход, основанный на использовании рейтингов долгосрочной кредитоспособности, присвоенных иностранными кредитными рейтинговыми агентствами. В соответствии с данным подходом по требованиям к правительствам, центральным банкам стран, а также другим суверенным заемщикам применяется коэффициент риска в зависимости от текущей страновой оценки государства.

В документе отмечается, что с учетом текущего рейтинга РФ внедрение этого подхода позволит снизить коэффициент риска по валютным требованиям к РФ и Банку России (а также по валютным требованиям к иным лицам под их гарантии в валюте), в тои числе по финансированию экспорта (гарантийный механизм в виде договора страхования АО "ЭКСАР", обеспеченного валютной гарантией РФ) в два раза (со 100% до 50%).